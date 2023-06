WhatsApp | Meta introduce i Canali | come funzionano

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) –sempre più simile a Telegram.ha infatti annunciato l’introduzione dei, una nuova funzionalità “semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni”. Gli utenti in Colombia e Singapore saranno i primi a ricevere l’accesso ai. Nei prossimi mesi,amplierà la disponibilità dello strumento per gli utenti degli altri Paesi. L'articolo proviene da Italia Sera.

sempre più simile a Telegram.ha infatti annunciato l'introduzione dei Canali, una nuova funzionalità 'semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e ...Un momento, ma quello non era il compito di Facebook E di Instagram Per capire perchée il suo numero uno, Mark Zuckerberg, abbiano intenzione di conferire asempre più i connotati ...Facebook TwitterPinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (0) Car Sharing Ultimi articoli in: Notizie Auto Share Now raggiunge un importante traguardo in Italia

WhatsApp si conferma un punto di riferimento assoluto nel settore della messaggistica, settore in cui il dualismo con Telegram si è sempre fatto sentire. Nelle ultime ore la piattaforma di Meta ha ...Un momento, ma quello non era il compito di Facebook E di Instagram Per capire perché Meta e il suo numero uno Mark Zuckerberg hanno intenzione di conferire a WhatsApp sempre più i connotati di un ...