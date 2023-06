West Ham | la condanna dopo il lancio di oggetti in finale | “Quei tifosi verranno identificati”

(Di giovedì 8 giugno 2023) IlHamil comportamento di alcuni suoiche, nel corso delladi Conference League vinta contro la Fiorentina, hanno lanciato in campodi ogni tipo, procurando anche una ferita alla testa a Cristiano Biraghi. Quella di Praga è stata una giornata movimentata, macchiata anche dagli incidenti registrati prima del match che hanno portato all’arresto di 16 italiani. IlHam ha affermato che “un piccolo numeroso di suoinon ha rappresentato in alcun modo i valori della nostra squadra né della stragrande maggioranza dei nostri sostenitori”. Il club inglese aggiunge che “in linea con il nostro approccio di tolleranza zero, a chiunque verrà identificato, oltre a venire segnalato alle autorità giudiziarie, sarà vietato a tempo ...

Secondo posto per 'Chi l'ha visto', terzo per 'Sognando Parigi' Fotogramma Tv8 con la finale di Conference League, Fiorentina -, si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 3.411.000 telespettatori con il 17,5% di share. Secondo posto per ' Chi l'ha visto ' che su Rai3 ha registrato 2.039.000 ...Ilha condannato il comportamento di alcuni suoi tifosi che, nel corso della finale di Conference League contro la Fiorentina, hanno lanciato in campo oggetti di ogni tipo, ferendo alla testa il ...Nell'anno dell'ultima vittoria internazionale del(prima del recentissimo trionfo in Conference) anche l'Inter trionfò in Europa. Agli Hammers la Coppa delle Coppe. Alla Grande Inter di Herrera la Coppa Campioni, vinta in finale contro il ...

Fiorentina-West Ham 1-2: decide il gol di Bowen | Diretta finale Conference La Gazzetta dello Sport

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Tv8 con la finale di Conference League, Fiorentina-West Ham, si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ...Il capitano viola è stato colpito da una sigaretta elettronica, lanciata dal settore dei tifosi inglesi. Ma ha continuato a giocare ...