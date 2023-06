Welfare | Minuti Caronte & Tourist | Supporto a genitori e aiuto per inclusione aziendale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. - "Nella nostra azienda che conta 1800 dipendenti, tra cui 900 marittimi, abbiamo ragionato su come mettere in campo azioni positive per andare incontro alle loro esigenze". A dirlo ...

A dirlo Tiziano, human resources communications manager Caronte & Tourist, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma. "Abbiamo raggiunto - spiega -...history 12di lettura È necessaria una maggiore intelligenza politica e culturale per affrontare la ... Cambiamento nei sistemi diin affanno, in un contesto di prolungato rovesciamento ...Gli effetti positivi dell'invecchiamento attivo si manifestano anche sui sistemi di, in ... Redazione 06/06/2023 4 2di lettura Facebook Twitter WhatsApp Telegram Share via Email Stampa

Welfare, Minuti (Caronte & Tourist): "Supporto a genitori e aiuto per ... Adnkronos

A dirlo Tiziano Minuti, human resources communications manager Caronte & Tourist, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell’Informazione a Roma. “Abbiamo raggiunto – spiega – ..."Quella della diversità è una problematica molto sentita in azienda e ci troviamo nella fase di accettazione a livello organizzativo". A dirlo Valerio Vitolo, NF Southern Europe hr director & Findus ...