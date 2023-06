Welfare | Comini Coreconsulting | Diversità in azienda porta valore solo se valorizzata

Roma, 8 giu. - "La diversità quando in azienda viene valorizzata porta valore". A dirlo Elisabetta, partner Coreconsulting intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma. "Un elemento chiave - spiega - per arrivare all'inclusione in azienda è la ......nell'estate del 2022 grazie ai fondi europei PON Metro REACT per azioni di inclusione e... e una nuova proposta di Ozono Factory che animerà il Fondoin collaborazione con Cucine ...Roma, 8 giu. - "La diversità quando in azienda viene valorizzata porta valore". A dirlo Elisabetta, partner Coreconsulting intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma. "Un elemento chiave - spiega - per arrivare all'inclusione in azienda è la ...

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "La diversità quando in azienda viene valorizzata porta valore". A dirlo Elisabetta Comini, partner Coreconsulting intervenendo al Forum Comunicazione Italiana pre ...