WEC | 24h Le Mans FP3 | Ferrari al top alla vigilia della lotta per la pole

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (AF Corse #50) dettano il ritmo al termineterza sessione di prove libere24h Le, quarto eventi del FIA World Endurance Championship. La vettura italiana si conferma in vista dell’Hyper, indette per questa sera. AF Corse, dopo aver ottenuto il giro veloce nella qualifica di ieri, ha tenuto nuovamente testa alle Toyota ed alle quattro Porsche presenti nel gruppo. Cadillac e Peugeot restano alle spalle dei costruttori citati al termine di una nuova sessione di preparazione in vista dell’evento di sabato.e Toyota partono da favorite nella serata odierna quando si decideranno le prime posizioni del gruppo, un totale di 24 auto (8 per classe) saranno ammesse in pista per un singolo turno che è stato ...