Wagner Carcione investito e ucciso a Ostia | oggi il funerale | tra pochi mesi sarebbe diventato papà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Stava andando al lavoro a Fiumicino, come faceva ormai da un mese, quando domenica mattina, in un giorno che doveva essere come tanti, è statoda un’auto. È morto così, il 37enne diche il 4 giugno scorso, all’alba, a bordo del suo scooter è stato travolto da un’Audi, che lo ha preso in pieno senza lasciargli scampo. E ora a distanza di giorni da quel giorno tragico, a Roma, nel quartiere Montesacro, dove vivono i familiari, ci sarà l’ultimo saluto al 37enne, che tra qualche mese. L’incidente mortale in cui ha perso la vitastava andando al lavoro, a Fiumicino: era uscito di casa, era salito ...