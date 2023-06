VOTI&STATS – Copa Libertadores | Beltran spinge il River Plate É meglio di Retegui?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tutti i numeri della squadra argentina inrispetto al nuovo attaccante della nazionale italiana Stanotte chi era collegato su MolaTv per assistere a-Fluminense ha vissuto un bello spettacolo. Merito anche della posta in palio: alla quinta giornata del girone di, gli argentini si sono presentati alla sfida da ultimi in classifica contro i brasiliani che, al contrario, erano in vetta e con un margine di vantaggio rassicurante. Per la formazione di Demichelis, che in patria guida il campionato, c’era un solo risultato possibile: la vittoria. Pena l’uscita anticipata dalla massima competizione sudamericana, nella quale finora ha registrato un andamento disastroso. La summa era stata proprio la gara d’andata, con il Flu spietato nello ...