Volvo EX30 | svelata a Milano la nuova compatta elettrica del costruttore svedese – FOTO

(Di giovedì 8 giugno 2023) Quellaè una via senza ritorno. Jim Rowan, Ceo diCars che arriva dalla Dyson, lo ha detto chiaramente a, in occasione della prima mondiale della, con i suoi 4,23 metri di lunghezza il veicolo più compatto della gamma del(anche la C30 era più lunga, seppur di un appena una ventina di millimetri). Ha parlato di una scelta “all in”: “Il nostro impegno è senza se, senza ma e anche senza forse”, ha tagliato corto. E aggiunge: “L’autoè la scelta migliore: per l’ambiente e per le persone”. Fra gli altri aspetti positivi è molto meno rumorosa e causa meno vibrazioni. Circa l’autonomia il manager sottolinea i 480 chilometri possibili, ma spiega anche che chi non pianifica lunghe percorrenze non deve ...

Volvo EX30 è lo Sport utility elettrico più compatto della Casa svedese: lungo 4,23 metri, è già ordinabile con consegne a partire da inizio 2024. È disponibile in 3 versioni: Single Motor e Single Mo ...