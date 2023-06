(Di giovedì 8 giugno 2023) Obiettivo: dimenticare in fretta la sconfitta con l’Argentina e concentrarsi sui restantidella prima settimana di Nations League di pallavolo. Questa sera infatti gli azzurri di Fefè De Giorgi affronteranno gli Stati Uniti, squadra da battere per mettersi definitivamente alle spalle il terzo set negativo contro la compagine albi celeste. Proprio alla vigilia delè intervenuto ai microfoni della Feder, giocatore che ha brillato particolarmente nella sfida con i sudamericani mettendo a referto 17 punti: “Con l’Argentina è stata una partita difficile come ci aspettavamo – ha detto l’azzurro – avremmo dovuto raccogliere qualcosa in più. Abbiamo analizzato la partita, ci sono tante cose su cui lavorare ma anche cose positive da portare avanti. Dispiace per i primi due set, ...

Volley, Yuri Romanò in vista del match con gli USA: "Dobbiamo trovare continuità" OA Sport

Obiettivo: dimenticare in fretta la sconfitta con l'Argentina e concentrarsi sui restanti match della prima settimana di Nations League di pallavolo. Questa sera infatti gli azzurri di Fefè De Giorgi ...Non è l’avversario ideale con cui cercare un pronto riscatto dopo un debutto al di sotto delle aspettative, ma per l’Italia, quella di stasera con gli Stati Uniti è una partita importante. Gli azzurri ...