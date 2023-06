Volley | VNL 2023 Il rodaggio dell’Italia prosegue con gli USA imbottiti di vecchie conoscenze della Superlega

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non è l’avversario ideale con cui cercare un pronto riscatto dopo un debutto al di sotto delle aspettative, ma per l’Italia, quella di stasera con gli Stati Uniti è una partita importante. Gli azzurri hanno pagato lo scotto del debutto (per alcuni di loro era addirittura assoluto in un torneo internazionale) contro l’Argentina ed è arrivata una sconfitta pesante ma la partita di questa sera può servire per risalire la china, al di là del risultato finale, e prepararsi per affrontare con il giusto spirito e anche i meccanismi più oliati, le due partite più abbordabili che attendono gli azzurri in questa settimana contro Cuba e Germania. All’Italia servirà prima di tutto diminuire sensibilmente il numero di errori gratuiti che ha permesso all’Argentina di piazzare le rimonte vincenti nei primi due set martedì sera e di spiccare il volo nel terzo parziale, vanno sistemate diverse cose a ...

Domani affronteremo gli USA, altra squadra tosta, laè un torneo lungo però, quando arrivano sconfitte è sempre meglio poter scendere subito in campo. Gli USA sono più o meno al completo, ...Questo il quadro completo della Week 1 della2023:: inizia con una sconfitta l'avventura in Nations League degli azzurri di Fefè De Giorgi, battuti 3 - 0 dall'Argentina. Debutto amaro per Rinaldi e Sanguinetti, resta in panchina il libero ...

