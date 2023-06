“Vogliono falsare le elezioni” Giudici contro Trump | caos totale negli Usa

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non si placa la bufera giudiziaria su Donald. I pubblici ministeri federali hanno notificato all'ex presidente Usa che è l'obiettivo di un'indagine penale: la notifica, viene spiegato, è il più chiaro segnale che il procuratore speciale Jack Smith è in procinto di incriminare il tycoon. Smith, come riferisce Politico, sovrintende alle indagini surelative alla gestione dei documenti top secret ritrovati a Mar-a-Lago, in Florida. La notifica inviata asposta l'indagine del consigliere speciale Smith direttamente sulle azioni delle ex presidente americano e non solo su quelle del suo staff. Secondo le fonti, il team legale diavrebbe incontrato lunedì i funzionari del Dipartimento di Giustizia, tra cui Smith. La notifica giunta aè un segnale forte a cui potrebbe seguire un ...

Usa, Donald Trump verso una nuova incriminazione penale Sky Tg24

I pubblici ministeri federali hanno notificato all'ex presidente americano che è l'obiettivo di un'indagine penale. Un segno che il procuratore speciale Jack Smith, che sta indagando sulle carte ...AGI - I procuratori federali hanno notificato all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump il fatto di essere formalmente inscritto in un'inchiesta giudiziaria come potenziale imputato. La notific ...