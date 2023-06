VNL maschile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di giovedì 8 giugno 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Danzica (Polonia, 19-23 luglio). Al via anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica, che proverà a migliorare la quarta posizione dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo reale. REGOLAMENTO ...

Domani affronteremo gli USA, altra squadra tosta, laè un torneo lungo però, quando arrivano sconfitte è sempre meglio poter scendere subito in campo. Gli USA sono più o meno al completo, ...

VNL 2023 - L'Italia sperimentale di coach De Giorgi parte con un k.o. Argentina più efficace e vincente 3-0 Eurosport IT

La Serbia riscatta subito il ko con la Slovenia a conquista la prima vittoria della sua VNL battendo 3-0 (34-32 25-16 25-20). Primo set lunghissimo e combattuto sino al 34-32, poi la squadra di Kolako ...L’Iran sfiora la piccola grande impresa di battere i vice-campioni del mondo della Polonia, ma la squadra di Grbic una volta in svantaggio per 2-0, si è ”svegliata” e si è imposta 3-2 (23-25 23-25 25- ...