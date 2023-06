Visnadi | «Inter | ecco perché far giocare Brozovic Lukaku dal 1?!»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nel suovento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Gianniha parlato dei due dubbi di formazione di Simone Inzaghi per Manchester City-. Ovvero-Mkhitaryan a centrocampo e Dzeko-in avanti. DOPPIO DUBBIO – Questo il pensiero di Giannisui due dubbi di formazione di Simone Inzaghi per Manchester City-: «Non penso che Mkhitaryan giocherà titolare. C’è più affidabilità su. Non tanto da un punto di vista fisico dopo l’infortunio, ma comunque l’armeno non gioca da un mese e non ha il passo perquesta finale contro questo avversario. Aggiungo che se Inzaghi faràDzeko, allora sbaglia. Èl’uomo per mettere questa partita ...

