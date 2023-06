Violenza sulle donne | le novità del nuovo disegno di legge

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 8 giugno 2023) Via libera del Consiglio dei ministri aldiche introduce una stretta normativa contro la. Nel testo si rafforza il meccanismo del codice rosso, si introduce l’arresto in flagranza differita, si velocizzano le procedure per rendere più efficaci le misure di protezionevittime. Non solo: si rende più severo l’ammonimento contro chi finisce segnalato per atti di molestia o. Previsto anche l’aggravamento di pena se a commettere i reati didomestica o contro leè un soggetto già ammonito in precedenza. Una manifestazione a Napoli contro lae i femminicidi. Foto Ansa/Ciro FuscoRoccella: “Serve cambiamento ...