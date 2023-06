Violenza contro le donne | arriva la stretta | da tempi a braccialetto elettronico

(Di giovedì 8 giugno 2023), distanziamento fissato a 500 metri e non solo dall’abitazione della vittima ma anche nei luoghi che abitualmente frequenta, ammonimento e previsto l’arresto in flagranza differita con la produzione di video e foto:ladel GovernolasullelelaVia libera del CdM al disegno di legge con un ‘pacchetto’ di misure il cui filo conduttore, come ha sottolineato la ministra alla Famiglia e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella è la prevenzione “per interrompere il ciclo della” e per “agire tempestivamente e efficacemente” tanto che ci sarà la richiesta al Parlamento ...

Nicola Molteni, braccialetto elettronico in automatico, distanza minima dalla vittima, tempi più stringenti per l'applicazione delle misure cautelari. Nel disegno di legge contro la violenza sulle donne, discusso in Consiglio dei ministri, sembra che la cosa più importante sia la tempestività degli interventi. È così R. Esattamente così. Ogni tre giorni nel nostro paese... a pochi giorni dall'omicidio di Senago, che ha allungato il triste elenco dei femminicidi in Italia, il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge contro la violenza verso le donne.

