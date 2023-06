Video MotoGp | Di Giannantonio | ' Mugello speciale | sono carico'

Protagonista dell'evento organizzato dallaall'Arco della Pace a Milano, il pilota della Yamaha, Franco Morbidelli, racconta le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello. Guarda il ...Protagonista dell'evento organizzato dallaall'Arco della Pace a Milano, il pilota della Ducati Gresini, Fabio Di Giannantonio, racconta le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello. Guarda il ...Il 44enne parteciperà per la prima volta alla Road to Le Mans Dopo aver vinto i campionati del mondo 125, 250, 500 e, con nove titoli mondiali conquistati, Valentino Rossi ora rivolge la sua ...

Video MotoGp, Morbidelli: "Inutile nasconderlo, siamo in difficoltà" La Gazzetta dello Sport

Il Gran Premio d’Italia è indubbiamente uno degli appuntamenti più attesi della stagione e Fabio Quartararo non vede l’ora di scendere in pista per poter mettere alla prova le novità della sua Yamaha.Manca poco all'inizio di uno dei weekend più entusiasmanti del Motomondiale 2023. Domani, venerdì 9 giugno, andranno infatti in scena le prove libere del Gran Premio D'Italia, sesto appuntamento del r ...