Video MotoGp | Bezzecchi | ' A Milano come una festa rock Al Mugello voglio un gran risultato'

Protagonista dell'evento organizzato dallaall'Arco della Pace a Milano, il pilota del team Mooney VR46 Racing, racconta le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello. Guarda il ...Protagonista dell'evento organizzato dallaall'Arco della Pace a Milano, il leader del Mondiale, Pecco Bagnaia, si avvicina in stampelle al Gp del Mugello. Guarda il ...Protagonista dell'evento organizzato dallaall'Arco della Pace a Milano, il pilota della Ducati, Enea Bastianini, racconta le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello. Guarda il ...

Video MotoGp, Bagnaia in stampelle verso il Mugello da leader del Mondiale La Gazzetta dello Sport

Non giungono buone notizie sulla MotoGP, perché uno dei più attesi protagonisti non ... Espargaró di recente apparso in un’intervista video ha parlato così della sua situazione attuale: “I medici ...Torna in pista il Motomondiale 2023. Dopo tre settimane di stop si riparte con una delle tappe più attese dagli appassionati italiani, quella del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento dell'anno. Si ...