Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2023 ore 19 | 15

(Di giovedì 8 giugno 2023)DEL 7 GIUGNO ORE 12.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLACIRCONE NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE QUALCHE CODE è SEGNALATA SULLA VIA CASSIA ALL LATEZZA DEL BIVIO CON VIA DELLA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE TUTTO NELLE DUE DIREZIONI ALTRE CODE SEGNALATE SULLA VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI CENTRO NELLE DUE DIREZIONI INFINE PER IL TRASPORTO SU FERRO DOMANI VENERDI 9 GIUGNO per lavori di manutenzione sulla linea Pescara –i treni Regionali possono subire cancelni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral