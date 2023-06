Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2023 ore 11 | 30

(Di giovedì 8 giugno 2023)DEL 7 GIUGNO ORE 11.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLACIRCONE TORNATA NELL ANORMA SUL RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE TERMINATI ANCHE I LAVORI SULL AUTOSTRADATARQUINIA DOPO LO SVINCOLO TORREIMPIETRA IN DIREZIONE DELLAFIUMICINO CI SONO CODE SULL AVI ATIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI CENTRO NELLE DUE DIREZIONI INFINE PER IL TRASPORTO SU FERRO DOMANI VENERDI 9 GIUGNO per lavori di manutenzione sulla linea Pescara –i treni Regionali possono subire cancelni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

Il sinistro si era verificato intorno alle ore 9 al chilometro 650 dell'autostrada A1- Napoli,... il traffico è stato chiuso per circa 20 minuti in entrambi i sensi di marcia, con la...... Nicola Franco, e l'assessora ai Lavori pubblici di, Ornella Segnalini. Franco ha chiesto di ... Le opere Le opere in attesa di essere realizzate riguardano soprattutto la. Il presidente ...Ora indicheremo in prima battuta le criticità più urgenti, ovvero le zone dove laè complessa e compromessa, senza vie alternative. Nell'entroterra ci sono parecchie situazioni di questo ...