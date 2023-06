Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023)DEL 7 GIUGNO ORE 10.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTARDANAPOLI RISOLTO L INCIDENTE ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VALMONTONE AL MOMENTO LA VIABILITA’ TORNATA REGOLARE PER CHJI Èp in viaggio verso la capitale ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE AD ECCEZIONE DI CODE ALTEZZA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA POI SEGNALATE CODE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ALTEZZA PORTONACCIO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SEGNALATE ALTRE CODE MA QUI PER CANTIERI ATTIVI SULL AUTOSTRADATARQUINIA DOPO LO SVINCOLO TORREIMPIETRA IN DIREZIONE DELLAFIUMICINO INFINE PER IL TRASPORTO SU FERRO DOMANI ...