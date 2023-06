Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023)DEL 7 GIUGNO ORE 09.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON GIOVEDì 8 GIUGNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTARDANAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE è CHIUSA L USCITA VALMONTONE AL MOMNETO LUNGHI INCOLONNAMENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE PER CHI VIAGGIO VERSO LA CAPITALE RIMANE INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E AURELIA E ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LAFIUMICINO CON INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA POI TRA NOMENTANA E L ALLACCIO CON LATERAMO RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ANCHE QUI INCOLONNAMENTI IN ENTRATA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO POI ...