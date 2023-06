Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023)DEL 8 GIUGNO ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON GIOVEDì 8 GIUGNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULATE CON CODE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO CON IL TRATTO URBANO DELLATERAMO SEMPRE SUL TRATTO URBANO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO POI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA L AEROPORTO DELL URBE E LA TANGENZIALE ANALOGA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO E SULLA TIBURTINA DA SETTIVILLE POI SULLA PONTINA CODE A TARTTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DI POMEZIA E CASTELNO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI ...