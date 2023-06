Vi svelo un segreto | la Schlein è un’agente della Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Osservando le mosse di Ellyci è venuto un sospetto, quello di avere sbagliato tutto. E se la neosegretaria del Partito democratico fosse un agentevoluto da Giorgiae dal suo governo per avere la sicurezza di poter governare tranquillamente per i prossimi dieci anni? Scherzi a parte, sembra che non ci sia mossache non sia fatta per perdere voti, per rincorrere una “vocazione minoritaria” che è tutto il contrario di quello che dovrebbe proporsi una forza che concorre democraticamente al governo di un Paese occidentale. Già l’idea di spostare l’asse del partito a sinistra, cioè di non provare minimamente a conquistare altri elettori parlando a chi ha votato dall’altra parte, quasi come se si fosse maggioranza e non minoranza nel Paese, mostra non poca miopia. Ma a ...