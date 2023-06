“Vi ammazzo” | coppia di ragazzi gay aggredita alla stazione di Pavia La video-denuncia sui social | “Stufo degli insulti omofobi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Insultati pesantemente perché gay. È ladi Luca che, nelle sue storie di Instagram, racconta di essere stato aggredito verbalmente mentre si trovava in giro percon il suo ragazzo Nicolas. In unsi vede un uomo, visibilmente alterato, mentre uscendo dal sottopasso di una, gli urla contro: “Gay! Femmina, femminuccia, vatti a mettere la minigonna e vai a casa, finocchio di m*rda” e ancora “gay di m*rda vuoi vedere come ti?”. Il giovane spiega di “esseredi sentirmi insultare semplicemente per essere me stesso e sonodi sentir dire che il ‘Proud month’ o il Gay pride non serve: no, serve. Oggi più che mai” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.