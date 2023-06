Verona | il video choc delle torture in Questura | ' Urina verso l' alto | così ti finisce in testa'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ora non ci sono solo le parole riportate dal gip Livia Magri nell'ordinanza di 167 pagine che ha disposto gli arresti domiciliari per i cinque poliziotti accusati di almeno sette episodi di violenze e ...

nella questura diIn uno, in particolare, si vedono due degli arrestati - l'agente Alessandro Migliore e l'assistente capo Loris Colpini - mentre maltrattano il romeno Nicolae Daju . ...e i fotogrammi, depositati oggi dalla Polizia nell'indagine che ha portato agli arresti di ... raccontano drammaticamente cosa accadeva nell'acquario della questura di. Una delle ......nell'inchiesta della procura disulle violenze avvenute in questura sono stati diffusi oggi dal Corriere della Sera e Repubblica . Si tratta di immagini tratte dalle intercettazioni...

Torture e pestaggi nella Questura di Verona: le prime immagini shock La7

Ora non ci sono solo le parole riportate dal gip Livia Magri nell'ordinanza di 167 pagine che ha disposto gli arresti domiciliari per i cinque ...