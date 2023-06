Verona | i filmati dell’orrore | gli arrestati svenivano e i poliziotti violenti scherzavano su Cucchi

Nell'inchiesta della procura di, che coinvolge 22 agenti del nucleo volanti della questura scaligera, spuntano i video,che incastrano i cinque poliziotti coinvolti attivamente nelle violenze, finiti ai domiciliari ...Sono i fotogrammi che mostrano le diverse fasi dei pestaggi documentati nell'inchiesta della Procura disulle violenze avvenute in Questura .sconcertanti, diffuse oggi dai siti del Corriere della Sera e Repubblica. Si tratta di immagini tratte dalle intercettazioni video effettuate per ...Sono i fotogrammi che mostrano le diverse fasi dei pestaggi documentati nell'inchiesta della Procura disulle violenze avvenute in Questura .sconcertanti, diffuse oggi dai siti del Corriere della Sera e Repubblica. Si tratta di immagini tratte dalle intercettazioni video effettuate per ...

Pestaggi a Verona: agenti incastrati dai video, ma altri poliziotti non identificati Domani

Gli agenti temevano le intercettazioni. Le minacce con lo spray e le battute su Cucchi VERONA — La sera del 9 novembre scorso, mentre le telecamere della Questura riprendevano le violenze sul fermato ...Si tratta di materiale probatorio di primaria importanza, insieme alle intercettazioni, per ricostruire quanto accaduto nella stanza dei fermati e nei corridoi della questura. In particolare le ...