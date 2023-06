... ha permesso di intercettare un container contenente un'ingente quantità di olio dichiarato documentalmente come 'extra -'. L'approfondito controllo della merce, svolto attraverso il ..."Il restauro - è intervenuta Brigitte - potrebbe far emergere che il vero sfondo della Gioconda è simile a quello di un'altra opera leonardesca, "Sant'Anna con lae il Bambino', che di ...... ha permesso di intercettare un container contenente un'ingente quantità di olio dichiarato documentalmente come 'extra -'. L'approfondito controllo della merce, svolto attraverso il ...

Oroscopo Branko oggi 8 Giugno, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione Napolike.it

Parma, 8 giu. (askanews) - L'incubo di un mondo sommerso dalla plastica ha bisogno di azioni concrete per essere scongiurato, di azioni ...Consulta l'oroscopo Vergine a cura di Paolo Fox di oggi, 8 giugno: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...