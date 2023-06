Ventotene Gestione pontili 2022 in località Porto Nuovo | il Tar condanna il Comune

... San Felice Circeo (Latina) 2012; Sperlonga (Latina) 2009; Terracina (Latina) 2019;- ... Le località balneari che ricevono la Bandiera Blu rispettano criteri precisi circa la...Ma anche a, come in tutte le isole, uno dei nodi è quello dell'efficientamento idrico, ... seguiti da quelli per ladel ciclo dei rifiuti urbani e per la realizzazione o l'...La polemica l'ha innescata, come detto, Raffaele Rizzo che, in questo impianto, era 'costretto' per contratto a consegnare i rifiuti di Formia e dell'isola di. Chiariamo che il problema ...

Ponza e Ventotene, in vista dell'estate aumentano i traghetti per le isole ilmessaggero.it

FORMIA – E’ stata corretta la decisione del neo amministratore unico della “Futuro Rifiuti zero” Raffaele Rizzo con la determina numero 87/2023 di conferire, a sorpresa, l’incarico di conferire sino a ...