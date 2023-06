Vela | a Genova il 28 giugno il Velista dell’Anno | 7 gli atleti finalisti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – La ventinovesima edizione de IlFiv, che dal 1991 celebra i migliorie i risultati sportivi della stagione velicaprecedente, è in programma il 28, a partire dalle 18:30, a(Palazzo Ducale), nell’ambito della settimana di eventi organizzati ain occasione dell’arrivo della tappa finale di The Ocean Race. La manifestazione è organizzata da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana. Lo fa sapere la Fiv con una nota, ricordando che “il grande pubblico dellasarà ancora una volta protagonista ed esprimerà le sue preferenze on line sul sitodellanno.it a partire dal 7fino al 27...