Va tutto a fuoco | cosa non vi dicono su Trudeau

(Di giovedì 8 giugno 2023) In Canada si stanno verificando degli incendi devastanti: 3 milioni di ettari di bosco sono andati in fumo, con 400 incendi attivi e 200 considerati fuori controllo. Tuttavia, i giornali italiani preferiscono concentrarsi sul fumo che arriva a New York e sull’incapacità dei newyorkesi di poter respirare, descrivendo un’immagine distopica della città avvolta in una nebbia arancione in cui non si vede il Sole. Inquesto, non posso fare a meno di pensare al Primo Ministro canadese Justin. Come diceva bene Carlo Maria Cipolla, la probabilità che una certa persona sia un cretino è indipendente dalla classe sociale a cui appartiene: per qualificareè sufficiente ricordare che, in occasione della sua visita in India, si vestì da indiano.è anche noto per la sua abilità di rompere le scatole in ...