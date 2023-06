Uomo fa irruzione in un parco in Francia mentre i bimbi giocano | sei feriti

...messicana" per prendere in prestito le parole di quel funzionario che nel 2001 guidò l'... Migliore raccontava anche i dettagli, parlava delle "stecche" sul volto dell', che oggi non ...PISA - Attimi di paura in un'attività commerciale del capoluogo pisano dove unarmato di coltello a serramanico avrebbe fattominacciando di morte il proprietario e un cliente minorenne. Gli agenti del nucleo operativo di sicurezza urbana, intervenuti sul posto, ...PISA - Momenti di panico a Pisa dove unarmato di coltello a serramanico avrebbe fattoin un pubblico esercizio minacciando di morte il proprietario e un cliente minorenne per un presunto regolamento di conti su una dose di ...

Uomo fa irruzione in una scuola dell’infanzia in Francia: sei bimbi feriti Orizzonte Scuola

Legati, picchiati e derubati da una banda di almeno cinque persone nella propria abitazione a Grottaminarda, in provincia di Avellino. (ANSA) ...E’ stata minacciata con un coltello e costretta per 5 ore a subire violenze sessuali. E' quanto ha denunciato una donna alla polizia che venerdì scorso ha poi arrestato a Sesto San Giovanni in ...