Uomo col turbante accoltella bimbi a caso in un parco | Tre rischiano la vita

(Di giovedì 8 giugno 2023) Orrore in Francia: unha aggredito con un coltello diverse persone, tra cui dei bambini di età media di 3 anni, in unvicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, regione francese sulle Alpi a poche decine di chilometri dal confine con l'Italia. L'aggressore è già stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto riferisce l'emittente francese Bfmtv, ci sarebbero tra i 6 e gli 8 feriti, di cui 4 bambini, 2 in gravi condizioni, e 2 adulti, compreso lo stessotore. Tre delle vittime sono in pericolo di. I fatti si sono svolti verso le 9.45. Matignon, sede del governo, ha annunciato che la premier Elisabeth Borne si sta recando sul posto. All'assemblea nazionale è stato intanto osservato un minuto di silenzio. Pochi i dettagli trapelati al momento. Tra questi, il ministro degli Interni francese Gerard ...