UNICUSANO | “Gravi distorsioni della realtà contenute nel servizio di Report ed evidente violazione di una comunicazione imparziale ed obiettiva”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 giugno 2023) 8 giugno 2023. Il Senato Accademico dell’Università Niccolò Cusano, in riferimento altelevisivo andato in onda su RAI TRE il 5 giugno 2023 nel corsotrasmissione, esprime – unitamente agli altri organi accademici e al corpo docente – il pieno disappunto e la viva protesta per lein esso. Le illazioni disseminate al suo interno hanno costituito un’dell’obbligo di fornire una, che deve essere garantita da qualsiasi fonte informativa e, a maggior ragione, dalpubblico radiotelevisivo. A telespettatrici e telespettatori è ...