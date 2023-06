Una femmina di coccodrillo si è riprodotta da sola | primo caso al mondo

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 giugno 2023) È stata “single” per 16 anni ma ha deposto 14 uova. Arriva dal Costa Rica la notizia della primadialcapace di autofecondarsi. Un fenomeno di partenogenesi mai riportato per questo animale, protagonista di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Biology Letters. Nel gennaio del 2018 unadidel Parque Reptilandia in Costa Rica aveva deposto 14 uova, nonostante fosse vissuta in imento per 16 anni senza avere contatti con altri simili. I responsabili del giardino zoologico avevano selezionato sette uova e le avevano messe all’interno di una incubatrice. Dopo tre mesi le uova non si erano ancora schiuse e si era quindi deciso di analizzarle, scoprendo che all’interno di una c’era il feto di un...