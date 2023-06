Un viaggio musicale tra i secoli | Giuseppe Andaloro incanta il teatro Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 giugno 2023) Bergamo. Capita che basti un solo strumento per riempire un intero palco, se suonato dal giusto artista. Capita che il giusto artista entri in scena nella maniera più discreta possibile, prenda posizione sullo sgabello e inizi a far fluttuare le dita come a catturare emozioni per metterle in musica. Capita che lo faccia con una tale naturalezza che sembra perfino impossibile immaginare melodie diverse, suoni differenti da quelli prodotti da un incontro così spontaneo. È la magia della musica, la meraviglia delle cose belle. Il giusto artista in questione è il maestroe lo strumento al centro del palco delè un pianoforte. È la sera di mercoledì 7 giugno 2023 e si tratta di uno degli ultimi appuntamenti della sessantesima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e ...