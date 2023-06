Un uomo nel mio letto | la foto di Michelle Hunziker gela i fan

(Di giovedì 8 giugno 2023) "Stamattina avevo un '' nel mio”, scrive, questa mattina, sulle sue storie Instagram. Le sue parole, ovviamente, hanno fatto subito pensare alla sua vita privata. Ricordiamo cheè ormai single da diversi mesi dopo la sua rottura con Tommaso Trussardi. Peraltro, dopo un'iniziale fase di silenzio dalla fine della sua ultima storia amorosa, ora la showgirl svizzera pare essere tornata a ironizzare sulla sua vita sentimentale. Tra l'altro, ha ammesso diverse volte di avere un buon rapporto con il suo ex, soprattutto per il bene e l'interesse delle loro due bambine. Ad ogni modo, in questo periodosarebbe concentrata soprattutto sul suo lavoro, sulle sue figlie e soprattutto sul nipotino, il piccolo Cesare, avuto poche settimane fa dalla ...

L', 45 anni, appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso la Direzione generale del ... i militari dell'Esercito di una struttura che si trova nella cittadella delle forze Armate...guarda come ti ammazzo", urlava l', che ha seguito uno dei due continuando a insultarlo. "Oggi ... a testimoniare il ripetersi di episodi di violenza e intolleranza anchemese in cui vengono ...In alcune immagini, il poliziotto costringe a urinare un, e poi lo costringe a "essere ...poliziotti delle Volanti di Verona rappresenta la prosecuzione di un'altra indagine per tortura aperta...

Si è costituito l'uomo sospettato del duplice omicidio nel Napoletano AGI - Agenzia Italia

La folle aggressione è avvenuta in un parco vicino al lago di Annecy: feriti bimbi di due o tre anni, un piccolo di 22 mesi lotta tra la vita e la morte. L'estrema destra convoca cortei con l'hashtag ...Fermato un rifugiato siriano che ha ferito sei persone Milano, 8 giu. (askanews) - Un uomo armato di coltello ha ferito sei persone, tra cui quattro bambini molto piccoli, giovedì ...