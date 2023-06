Un racconto su cinque anni passati in un lampo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Sonoda quel primo giorno di scuola. Tutto era nuovo per Laura: il grembiulino, la cartella, l’astuccio, i quadernoni, il suo sguardo mentre parlava dei suoi sogni e delle sue aspettative. E come in ogni grande passaggio, il cibo ha avuto un ruolo fondamentale. Su questo ho deciso che fosse lei a decidere, con l’entusiasmo dei suoi sei: era il suo primo giorno, non il mio. Le mamme possono accompagnare, emozionarsi, fotografare, raccontare. Ma a sedersi per la prima volta dietro un banco sono loro, i bambini. Così abbiamo concordato per la sera prima polpettone e patate: ho dovuto ricondurla a più miti consigli perché lei aveva chiesto cotolette e torta al cioccolato, forse non proprio leggerissimi alla vigilia di un’occasione così importante. A colazione per la grande mattina latte tiepido, ...