Un film ambientato nel 2014 che rimanda alla realtà di oggi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dall’8 giugno è al cinema Olga – In fuga per le Olimpiadi. Storia di una giovane ginnasta costretta a lasciare l’Ucraina ai tempi delle contestazioni di piazza Maiden nel 2013-14. Ilè interpretato da Anastasia Budiashkina, attrice non professionista che ora si trova in Ucraina sotto le bombe dell’esercito russo. Olga racconta l’impegno e i sacrifici che ti portano sul podio nello sport e insieme l’amore per la famiglia e la propria terra, in nome dei quali a questo podio vorresti rinunciare. Anastasia Budiashkina è un’attrice non professionista che interpreta la ginnasta ucraina Olga, nell’omonimodi Elie Grappe (credit: Ufficio stampa). Leggi anche › Orlando Bloom è in Ucraina. L’incontro con Zelensky: «Hai un grande cuore» ...