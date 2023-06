Un alto dirigente mi ha detto | l' ultima di Schlein fa esplodere il Pd

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Partito Democratico non è più quello concepito da Walter Veltroni nel 2007. Il concetto espresso da Fabrizio Roncone, durante la puntata di “l'Aria Che Tira” andata in onda su La7, è chiaro: con l'arrivo di Ellyalla segreteria, e forse anche da parecchio tempo prima, i Dem sono in un periodo di transizione che sta durando eccessivamente. E hanno smarrito la loro identità. La conduttrice del programma, Myrta Merlino, ha interpellato il giornalista del Corriere della Sera in merito all'faida interna al partito. Quella tra la nuova leader e il figlio del governatore campano Piero De Luca, al quale è stato tolto il ruolo di vicecapogruppo (affidato, tra le polemiche, a Paolo Ciani), manovra criticata aspramente da diversi altri esponenti. "È incredibile”, ha replicato Roncone con lo sguardo di chi ne ha viste tante, ma non tutte. ...