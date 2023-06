Ultime Notizie Serie A | Mourinho pronto a rinnovare | Galliani su Palladino

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Monza,parla diIl dirigente del Monza ha commentato l’impatto dell’allenatore nell’ultima stagione. Roma,non lascia… raddoppia Il futuro di Josésembra essere sempre più saldo sulla panchina della Roma e ora èil rinnovo. Milan, Scaroni: «Con Maldini c’era disagio. Ibra? Vi spiego…» Scaroni, presidente del Milan, ha parlato al Corriere della Sera riguardo alla rivoluzione in atto nella società rossonera Sassuolo, le parole di Carnevali sul futuro di Frattesi Il dirigente neroverde ha incontrato le tre big in questi giorni e ha parlato del futuro del centrocampista. Inter, ...

Juve, pressing di United e Chelsea per Bremer Infatti, stando alle di mercato diversi top club inglesi sarebbero sulle tracce del difensore brasiliano e potrebbero provare ad ... Venerdì 9 giugno la mostra d'arte NFT dal titolo ' Arte digitale, oltre il reale ' verrà inaugurata, dalle 16 alle 20.30, presso la sede di weHUB digital space in Via Toledo 205, a Napoli. L'evento, ... 'È un sogno che si realizza'. Queste le prime parole pronunciate dal cantante partenopeo Franco Ricciardi , che sabato 10 giugno si esibirà allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Un grande ...

Ore decisive per il patto sui migranti nell'Ue. "Non posso non partire dall'apprezzamento del buon livello di negoziato che fin qui abbiamo sviluppato sul ... Cattolici del Pd in subbuglio dopo la nomina di Paolo Ciani a vicecapogruppo del partito alla Camera La scelta di puntare su Paolo Ciani è "un contentino" per i cattolici È questo il sospetto che si ...