Ultime Notizie – “Se assunta consapevolmente sostenibile per nostro sistema organico”

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Dalla ricerca di Nomisma per l’Osservatorio Birra emerge che la birra, utilizzata con intelligenza, èper il-corpo. I dati raccolti evidenziano, infatti, che il consumo da parte degli italiani è un consumo di tipo consapevole e intelligente, in quanto la utilizzano durante il pasto”. Queste le parole della presidente dell’Associazione per l’agroindustria Agronetwork, Sara Farnetti, intervenuta a margine dell’evento di presentazione dell’ottava ricerca condotto da Nomisma per Osservatorio Birra e Agronetwork riguardo l’impatto finora invisibile della birra sulagroalimentare, che ha dimostrato come la birra consumata in bar e ristoranti sia un volano fondamentale per la filiera agroalimentare italiana e le eccellenze del Made in Italy. Affinché la birra apporti un beneficio ...