Ultime Notizie – “Russi sparano a soccorritori in aree allegate”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le forze russe hanno sparato contro iucraini che cercavano di raggiungere leallagate dopo il crollo della diga Nova Kakhovka, nella regione di Kherson sotto il controllo russo. Lo ha detto al Bild il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Istanno cercando di evacuare migliaia di persone nella zona inondata. “Persone e animali sono morti – ha raccontato Zelensky – Dai tetti delle case allagate, la gente vede galleggiare persone annegate. È molto difficile evacuare le persone nella parte occupata della regione di Kherson”. “Quando le nostre forze cercano di fare uscire i residenti, vengono colpiti dagli occupanti a distanza – ha aggiunto – Non appena i nostricercano di salvarli, vengono colpiti. Non saremo in grado di vedere tutte le conseguenze di ciò che sta accadendo ...