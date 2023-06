Ultime Notizie Roma del 08-06-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

andiamo in Francia un'apertura 6 persone fra cui 4 bambini piccoli sono state ferite da un individuo armato di coltello ANSI la risonanza alla prefettura della città francese fonti di polizia citate da litigano riferiscono che l'ho attaccato i bambini in un parco vicino al lago i piccoli feriti Sono in uno stato di urgenza assoluta i bambini avrebbero circa 3 anni sarebbero alunni di una scuola materna l'aggressore è stato arrestato La polizia gli ha sparato col pendolo a più riprese e soprattutto alle gambe secondo fonti di polizia un richiedente asilo Siriano classe 1991 senza precedenti penali sconosciuta le forze dell'ordine entrato legalmente in territorio francese aveva presentato richiesta d'asilo il mese di novembre scorso a prendere francese ...