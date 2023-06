Ultime Notizie Roma del 08-06-2023 ore 15 | 10

(Di giovedì 8 giugno 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio essenziale mantenere l’integrità del bacino di raffreddamento della centrale del canale di scarico della centrale nucleare zaporizhia ha dichiarato il direttore generale dell’agenzia internazionale per l’energia atomica per Marino grossi Dopo l’esplosione della Dica dica che rifornisce di acqua alla centrale come si legge sul sito della Baia Lucrino deve vincere la guerra per l’Unione Europea fare un colpo fatale secondo gr Gi e premi raggiunge che l’invasione russa è stato un passo premeditato di Putin morti inondazioni per l’onda di piena del fiume Dnipro chiedere dica distrutta di Nova kakhovka è arrivata nel Mar Nero portando con sé anche un enorme chiazza di petrolio allagata anche la casa-museo della pittrice raico meloni riceve oggi presidente znakomity gojen ...

La media delle quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 237.250 unità, in aumento di 7.500 rispetto al dato della settimana precedente. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione. Attimi di panico tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi che sono stati messi a dura prova in queste ore. Una tempesta burrascosa si è abbattuta sull'isola che è stata colpita da un piccolo uragano. 'Ragazzi, questo è un urugano e ci sta sradicando la capanna, il palo si è rotto', hanno

Il Canada in fiamme, la cui coltre di fumo e cenere si è estesa fino alla città di New York, è stato fotografato anche dai satelliti: finora, secondo i dati aggiornati al 5 giugno dell'Agenzia per la