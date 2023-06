Ultime Notizie Roma del 08-06-2023 ore 08 | 10

(Di giovedì 8 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale al Policlinico Gemelli è terminato senza complicazioni intervento chirurgico durato tre ore a cui è stato sottoposto Papa Francesco il santo padre ricoverato al centro di medicina dell’invecchiamento è stato riportato Nel suo appartamento al decimo piano del gemelli a condurre L’operazione è stato il chirurgo Sergio Alfieri il santo padre sta bene la sveglio e vigile ha riferito il medico la Santa Sede ha spiegato che Bergoglio è stato sottoposto in anestesia generale ha una laparotomia è una plastica della parete addominale con protesi il pontefice resterà ora in ospedale per alcuni giorni per la convalescenza Il direttore della sala stampa Vaticana Matteo Bruni ha riferito che Papa Francesco e vigile è cosciente e ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanze preghiera kg hanno ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Gli albergatori di Trieste , città di mare, vento e caffè storici, sono i ...soggiorni indimenticabili e delle...Su delega del procuratore di Napoli i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 20 affiliati al ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Bibbiano, Claudio Foti assolto: «Mi chiamavano boss e lupo, ora vorrei incontrare la ragazza dell'inchiesta affidi» Corriere della Sera

Nel caso in cui Pioli dovesse dimettersi, la situazione potrebbe precipitare in casa Milan visto che ci sono alcuni giocatori che non sono per niente contenti di come stanno andando le cose nelle ...Tra i primi a salire sul banco dei testimoni è stato proprio Mario De Cesare, il papà di Romina. L'uomo ha riferito che ultimamente Ialongo gli inviava dei messaggi nei quali chiedeva la restituzione ...