Ultime Notizie – Pnrr Italia | attuazione Piano e obiettivi centrati | a che punto siamo

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Il Governo continuerà a lavorare, d’intesa con la Commissione europea, non solo per conseguire i prossimisemestrali ma per dare pienaa tutto il, che è e continuerà ad essere uno strumento cruciale per la crescita, l’innovazione e lo sviluppo dell’”. Così la premier Giorgia Meloni nella prefazione alla terza relazione sullo stato didelnazionale di ripresa e resilienza depositata dal governo in Parlamento. VALUTAZIONE UE TERZA RATA IN VIA DI COMPLETAMENTO Nella relazione si legge che la valutazione della Commissione europea finalizzata al pagamento della terza tranche del“è in via di completamento”. “Il processo di assessment, sin dall’invio della domanda di pagamento, ha richiesto tempi più lunghi, d’intesa ...