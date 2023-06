Ultime Notizie – Maltempo | Gruppo Bper Banca devolve 4 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana

(Di giovedì 8 giugno 2023) Si è conclusa in queste ore la raccolta fondi del progetto ‘Uniti per l’Emilia-Romagna‘, con cui ilha devoluto quattrodiper le attività di assistenza e sostegno delle popolazioni colpite dalle forti alluvioni e inondazioni delle settimane scorse. La raccolta fondi, realizzata grazie alla sensibilità e alla generosità di clienti e dipendenti del, ha raggiunto la cifra di duedi, importo cheha deciso di raddoppiare aggiungendo ulteriori due. Lo annuncia una ...

Come rimanere aggiornato sullee analisi di mercato Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato e accedere ad analisi e previsioni economico - finanziarie, ti suggeriamo di ...Sabato 10 Giugno alle ore 18.30 verrà inaugurata la XXVIII edizione del 'Premio Cimitile' con la mostra d'arte 'Guernica emblema di guerra e di Pace a cinquant'anni dalla morte di Pablo Picasso' a ...Ieri sera gli agenti del commissariato di polizia San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, in via Francesco Provenzale hanno notato alcune persone uscire da un deposito di un ...

I Pantera saranno gli headliner di 'The Return Of The Gods Festival', che si terrà domenica 2 luglio all’ Arena Parco Nord di Bologna. Prima di loro sul palco saliranno ad esibirsi Kreator, Behemoth, ...Uefa Europa Conference League Finale 2023 | FIORENTINA - West Ham (diretta tv Sky Sport, TV8, DAZN), La seconda edizione (2022-2023) di UEFA Europa Conference League vedrà affrontarsi in finale Fioren ...