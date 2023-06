Ultime Notizie – Isernia | schianto tra tre auto | muore 30enne

(Di giovedì 8 giugno 2023) Incidente mortale nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 sulla Fondovalle Trigno, statale 650. Nellotraè morto un trentenne di Frosolone (), altre tre persone sono rimaste ferite. Il giovane viaggiava su una Opel Corsa, distrutta nell’impatto contro un Fiat Ducato e una Jeep Renegade. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, le due vetture viaggiavano in direzionementre il furgone andava verso San Salvo, in provincia di Chieti. Sul posto i carabinieri di Fresagrandinaria (Ch), i vigili del fuoco di Vasto (Ch) e operatori del 118 con diverse ambulanze. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Juve, pressing di United e Chelsea per Bremer Infatti, stando alledi mercato diversi top club inglesi sarebbero sulle tracce del difensore brasiliano e potrebbero provare ad ...Venerdì 9 giugno la mostra d'arte NFT dal titolo ' Arte digitale, oltre il reale ' verrà inaugurata, dalle 16 alle 20.30, presso la sede di weHUB digital space in Via Toledo 205, a Napoli. L'evento, ...'È un sogno che si realizza'. Queste le prime parole pronunciate dal cantante partenopeo Franco Ricciardi , che sabato 10 giugno si esibirà allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Un grande ...

S carperia - È un Enea Bastianini più sereno rispetto a quello visto a Jerez, che era teso e insicuro di riuscire a correre, infatti poi non ce l'ha fatta. Ma ora la situazione è diversa e Bastianini ...Rimpatriare le produzioni (il famoso reshoring) per non dipendere da paesi come Russia, Cina o India avrà un costo in termini di inflazione. Che solo per ...