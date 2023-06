Ultime Notizie – Incidente sull’A4 | due morti tra Rho e barriera Milano-Ghisolfa

(Di giovedì 8 giugno 2023)sull’autostrada A4 Torino-Verona, nel tratto tra Rho e la. Nello scontro, avvenuto poco dopo le 12.15 di oggi, sono rimaste coinvolte due auto e due mezzi pesanti. Due persone hanno perso la vita, tre sono rimaste ferite, mentre sono rimasti illesi i conducenti dei due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, oltre ai sanitari del 118 Areu con un elisoccorso, un’automedica e 3 ambulanze. Per due persone, delle quali non sono ancora note le generalità, non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Tra le altre persone coinvolte, una donna di 50 anni ha riportato traumi alla testa, al torace, all’addome e al bacino ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza; una 37enne ha ...

Attimi di panico tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi che sono stati messi a dura prova in questeore. Una tempesta burrascosa si è abbattuta sull'isola che è stata colpita da un piccolo uragano. 'Ragazzi, questo è un urugano e ci sta sradicando la capanna, il palo si è rotto', hanno ...Con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo si inaugura, l'11 giugno, la Trenitalia Summer experience : più treni per le mete turistiche estive , nuove soluzioni di viaggio integrate treno, ...I carabinieri e i magistrati della IV sezione della Procura di Napoli , coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, stanno facendo ulteriori approfondimenti per accertare quali sìano state ...

Francia, attacco in un parco ad Annecy: cinque accoltellati, gravi due bimbi e un adulto Sky Tg24

Gli ultimi a chiudere l'anno scolastico saranno gli studenti bolzanini che saranno in classe fino al 16 giugno preceduti, il 15 da quelli della Valle d'Aosta. Nelle scuole dell'infanzia i bambini ...Gian Piero Gasperini non fa distinzioni nell’Atalanta ed è pronto a mandare via un altro elemento della vecchia guardia senza più motivazioni.