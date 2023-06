Ultime Notizie – Incidente a Carbonia | scontro a Villamassargia | due morti

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nuova tragedia sulla Provinciale 2, tra. Nellofra due auto hanno perso la vita marito e moglie che viaggiavano a bordo di una Punto ed è ricoverato in gravi condizioni il conducente di un’Audi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e i volontari del 118 con l’elisoccorso che si è occupato di trasportare il ferito in codice rosso. A pochi metri dal luogo dell’impatto diciotto giorni fa c’era stato un altrocon un morto e cinque feriti, fra cui tre bambine. A febbraio, sempre lungo la Provinciale 2, avevano perso la vita due ragazzi di 25 anni dopo unofrontale. Questi sono solo gli ultimi incidenti gravi che si sono verificati lungo la strada che collegae ...

Come riportato nelleore dalle agenzie stampa, i rilievi dei carabinieri nella casa di Senago stanno permettendo di ricostruire la dinamica dell'omicidio della 29enne agente immobiliare: sono ...Il fumo e la cenere continueranno ad avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria, al momento a New York classificata come "malsana", prolungando così l'emergenza di cui ha parlato nelle......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiUn'azienda friulana porta nei supermercati la storica ...

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...The Alliance for Open Media (AOMedia) announced today that it will host the AOMedia Research Workshop Europe 2023 in conjunction with QoMEX 2023, in Ghent, Belgium. The Alliance workshop will take ...